Fransa'da Müslümanlara yönelik saldırı önlendi

Fransa'da Müslümanları hedef alan terör saldırısı hazırlığındaki aşırı sağcı 10 kişi, Paris Savcılığı'nın terörle mücadele biriminin 14 Haziran'da açtığı adli soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, bu kişilerin yakalanmasından duyduğu memnuniyetini belirtti.

Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, Fransız İç İstihbarat Birimi DGSI'nin çalışması sonucu gözaltına alınan kişilerin üzerinde silahların bulunduğu kaydedildi.

Başkent Paris'te, yaklaşık 10 gün önce, istihbarat ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ adına terör saldırısı hazırlığında bulunan 21 ve 22 yaşlarında iki kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, mart ayında Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada 2015 yılından bu yana 51 terör saldırısının önlendiğini bildirmişti.

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı.

OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi.

Kaynak: AA