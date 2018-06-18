Fransa'da mültecilere destek yürüyüşü yapıldı

629 göçmeni taşıyan kurtarma gemisine ülkenin tüm limanlarını kapatan İtalya'nın ardından Fransa'nın herhangi bir girişimde bulunmamasını eleştiren protestocular, Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Protestoculardan 24 yaşındaki hukuk öğrencisi Rebecca, “Ülkemde yaşanan şeylerden ötürü utanıyorum. Avrupa Birliği üyesi ülkeler olarak birbirimize yardım etmeliyiz. Mültecilerden mümkün olan en fazla sayıda kişiyi memnuniyetle kabul etmeliyiz. Bu gösteriler umarım birilerinin gözünü açacak" dedi.

İtalya'da hükümet Libyalı 629 göçmeni taşıyan kurtarma gemisine ülkenin tüm limanlarını kapatmış Malta hükümetinin de reddettiği kurtarma gemisi, Akdeniz sularında mahsur kalmıştı.

Akdeniz sularında dokuz gündür yaşam savaşı veren 629 göçmeni taşıyan kurtarma gemisi Acquarius'tan alınan göçmenler İspanya'nın Valencia limanına inmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası hukuk gereği geminin İtalyan limanlarına girmesine izin verilmesi gerektiğini söylemişti.

Macron'un sözcüsü Benjamin Griveaux, Cumhurbaşkanı'nın "İtalyan hükümetinin bu dramatik insani durum karşısında alaycılık ve sorumsuzluk gösterdiği görülüyor" dediğini aktarmıştı.

İtalya'nın 629 göçmeni taşıyan Aquarius gemisine limanlarını açmaması üzerine Fransa'nın sert tepki vermesi, iki ülkeyi karşı karşıya getirmiş, İtalya, Fransa'dan özür talep etmişti.

Kaynak: AFP