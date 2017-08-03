Fransa'da milletvekillerine yakınlarını çalıştırma yasağı

Meclis'teki oylamada 3 hayır ve 48 çekimser oya karşı 383 milletvekilin oyuyla kabul edilen tasarıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi ve Demokrasi Hareketi destek verirken aşırı soldan Boğun Eğmeyen Fransa Hareketi ve solcu milletvekilleri karşı çıktı.

"Kamuda iş ahlakının geliştirilmesi" adı verilen tasarıyla milletvekillerine birinci derecede yakınlarını çalıştırma yasağı öngörülürken, yasağa uymayan vekiller 45 bin avro para ve 3 ay hapis cezasına çarptırılabilecek.

Milletvekilleri ikinci derecede yakınlarını çalıştırmak istemesi durumunda ilgili makama beyanda bulunması gerekebilecek.

Tasarı aynı zamanda milletvekillerinin, derneklere devletin bütçesinden maddi yardım yapmasını sağlayan yasanın 2024 yılına kadar kaldırılmasını öngörüyor.