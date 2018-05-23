Fransa'da memurlar üçüncü kez genel grevde

Fransa'da Ekim 2017'den bu yana üçüncü kez genel greve giden memurlar, bu kez satın alma gücünün azalması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hükümetin 2022'ye kadar memur kadrosundan 120 bin kişilik kesintiye gitme planına karşı meydanlara indi.

Ülkedeki en büyük gösteri başkent Paris'teki Republique Meydanı'nda oldu. 9 sendika liderinin katıldığı ve 30 binden fazla kişinin yürüdüğü gösteri için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Macron'un maketi ateşe verildi

Sık sık Macron ve hükümet karşıtı sloganların atıldığı yürüyüşte Macron'un maketi taşındı. Maket yürüyüşün sona erdiği Nation Meydanı'nda göstericiler tarafından ateşe verildi.

Yürüyüş sırasında polis ve göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, iki iş yeri ve bir otobüs durağı ateşe verildi.

Çıkan olaylara karıştığı gerekçesiyle en az 20 kişinin sorgulandığı veya gözaltına alındığı öğrenildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 180 noktada gösteri veya yürüyüş düzenlendiği bilgisini paylaşarak, bunlara katılanların sayısının 135 bin olduğunu duyurdu.

Sendikalar ise katılımcı sayısının bakanlığın açıkladığından en az iki kat fazla olduğu iddiasını dile getirdi.

Yaşamı olumsuz etkiledi

Ülkede grev ve yürüyüşler nedeniyle birçok şehirdeki anaokulu ve ilkokullarda eğitim faaliyetlerinin yanı sıra havaalanı, taşımacılık ve belediye hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığı bildirildi.

Hükümet, 2022 Kamu Planı adı verilen reform faaliyetleri çerçevesinde 120 bin memur kadrosunda kesintiye gitmeye hazırlanıyor. Ülkede yaklaşık 5,5 milyon olan memur sayısındaki bu kesintiyle hükümet, 2020'den itibaren yılda 4,5 milyar avro tasarruf yapmayı planlıyor.

Kaynak: AA