  • 25 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.776
    EURO 4.46
  • BIST 108354.83
    ALTIN 155.165
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa'da marketlerde 'veremli et' satılıyor iddiası

Fransa'da marketlerde 'veremli et' satılıyor iddiası

Fransa'da, verem hastalığına yakalanan büyükbaş hayvanlardan elde edilen yaklaşık 3 bin ton etin marketlerde satışa çıkarıldığı iddia edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransada marketlerde veremli et satılıyor iddiası

Fransa'da haftalık yayımlanan Le Canard Enchaine gazetesinin bugünkü sayısında yer alan habere göre, Fransa'da her yıl verem hastalığına yakalanan yaklaşık 8 bin büyükbaş hayvan kesildiğini ileri sürüldü.

Haberde, bu hayvanlardan elde edilen 3 bin ton etin marketlerde satışa çıkarıldığı belirtildi.

"Yüksek fiyattan satılıyor"

Gazete, hastalıklı etlerin Fransa'daki marketlerde kaliteli et kategorisinde ve yüksek fiyattan satıldığı iddiasını da okuyucusuyla paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) yasalarına göre, hastalıklı hayvanlardan elde edilen etlerin üzerinde "tüketime elverişsiz olduğu" ibaresinin yer alması gerekiyor. Fransa'da satılan etlerin kaynağının belirtilmesi zorunlu olmasına rağmen veremli etlerin satışında bu yönde bir uyarının yer almadığı ifade edildi.

Fransız kamuoyu, önceki yıllarda da deli dana hastalığı ve at etinden üretilmiş lazanya skandalı tartışmalarını yakından izlemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: verem hastalığı, Le Canard Enchaine gazetesi, fransa, büyükbaş hayvan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER