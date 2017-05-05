Fransa'da Macron'a destek yüzde 62'yi buldu

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi adayı Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'a ikinci tur için aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı desteğin yüzde 62 olduğu bildirildi.

Elabe kamuoyu şirketinin yaptığı ankete göre, Macron oylarını salı günü yapılan bir önceki ankete göre yüzde 3 artırdı.

Le Pen'e destek yüzde 38'e geriledi

Le Pen'e destek ise yine aynı oranda azalarak yüzde 38'e geriledi.

Macron ve Le Pen çarşamba akşamı karşılıklı olarak ilk kez televizyonda tartışmışlar, tartışmadan sonra yapılan yorumlarda Macron'un daha ikna edici bulunduğu belirtilmişti.

Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.