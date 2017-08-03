  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.539
    EURO 4.206
  • BIST 107153.78
    ALTIN 144.258
Buradasınız : » » Fransa'da 'Macron' memnuniyeti yüzde 66'dan 36'ya düştü

Fransa'da 'Macron' memnuniyeti yüzde 66'dan 36'ya düştü

Fransa'da bir araştırma şirketinin yaptığı ankete katılanların yüzde 36'sı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan memnun olduğunu belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransada Macron memnuniyeti yüzde 66dan 36ya düştü

Fransa'da bir araştırma şirketinin yaptığı ankete katılanların yüzde 36'sı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan memnun olduğunu belirtti.

Araştırma şirketi YouGov'un 18 yaşından büyük bin 3 kişiyle 26-27 Temmuz'da yaptığı ankete göre, Macron'dan memnun olanların oranı yüzde 36 olarak belirlendi.

Araştırma şirketi Ifop-Fidicial'in 18 yaşından büyük 960 kişiyle 12-13 Temmuz'da yaptığı ankette ise Macron'dan memnun olanların oranı yüzde 66 olarak belirlenmişti. Bu oran haziran ayının ilk yarısında yüzde 69'du.

Başbakan Edouard Philippe hakkında yapılan memnuniyet anketinde de katılımcıların yüzde 37'si memnun olduklarını ifade etti. Philippe'ten memnun olanların oranı temmuz ayının ilk yarısında yüzde 53, haziran ayının ilk yarısında ise yüzde 60'dı.

Ankete katılanlar, en çok ilgilendikleri konular arasında yüzde 25'le iş ve işsizlik, yüzde 15'le göç ve yüzde 14'le sağlık güvencisini gösterdi.

Etiketler: fransa, fransa cumhurbaşkanı emmanuel macron, Fransa Başbakanı Edouard Philippe
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER