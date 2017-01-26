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Fransa'da kuş gribi tehlikesiyle bir grup ördek itlaf edildi

Fransa'da kuş gribi (H5N8) tehlikesine karşı alınan önlemler çerçevesinde Paris'in kuzeyindeki Val d'Oise bölgesinde bir çiftlikte bir grup yeşilbaş ördek itlaf ediliyor.

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Fransada kuş gribi tehlikesiyle bir grup ördek itlaf edildi

Val D'Oise Bölgesi Kamu Sağlığını Koruma Merkezinde görevli veteriner Guillaume Chenu, başkent Paris'in 60 kilometre kuzeyinde itlaf işlemlerinin yapıldığı Arthies köyünde, hastalık için alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Chenu, "Hafta başında yeşilbaş türü ördeklerde zayıf da olsa patojenik karakter taşıyan bir grip virüsüne rastladık. Virüsün yayılmasını engellemek için ördeklerde itlaf işlemlerine başladık." dedi.

Virüsün henüz halk sağlığına doğrudan bir tehdit oluşturmadığına işaret eden Chenu, "Ördeklerde tespit ettiğimiz grip virüsünün etkisi zayıf ve insanlara bulaşmıyor. Bu virüs türünü devamlı takip etmek gerekiyor. Hastalığın durgun olduğu zamanlar olduğu gibi başka virüslerle bir araya gelerek yayılma riski de taşıyor." diye konuştu.

Grip virüsünün tespit edildiği andan itibaren bölgede sıkı önlemler alındığını vurgulayan Chenuz, "Çiftçilerin grip bulaşan hayvanların bulunduğu kesimlere girişi yasaklandı. Ördeklere, köpek ve kedilere yapılan itlaflarda kullanılan ilaçlarla müdahale edildi. İtlaf uygulanan hayvanlar buradan 100 kilometre ötede bir merkezde yakılacak" ifadesini kullandı.

Fransa Tarım Bakanlığı, ay başında kuş gribi (H5N8) tehlikesine karşı çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 1 milyon ördek ve kazın itlaf edilmesini kararlaştırmıştı.

Kaz ciğeri üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada yer alan Fransa'da, kuş gribinin mali bilançosunun 80 milyon avroyu bulması bekleniyor. AA

Etiketler: fransa, kuş gribi, Paris, yeşilbaş ördek, itlaf
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