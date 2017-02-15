  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.69
    EURO 3.886
  • BIST 88002.55
    ALTIN 144.479
Buradasınız : » » Fransa'da kuş gribi paniği

Fransa'da kuş gribi paniği

Fransa'da kuş gribi (H5N8) tehlikesine karşı önlem amacıyla şu ana kadar itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısı yaklaşık 3 milyon 300 bine ulaştı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransada kuş gribi paniği
Fransa Kaz Ciğeri Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Marie-Pierre Pe, basına yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar itlaf edilen kümes hayvanı sayısı 3 milyon 300 bine ulaştı. Ülkenin güneybatısında tespit edilen vakaların artması yüzünden, imha edilecek hayvan sayısı önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle daha fazla artacak." dedi.
 
Tarım Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneybatısında 48 kasabayı daha kuş gribi için "riskli alan" ilan etti.
 
Böylelikle ülkenin güneybatısında risk teşkil eden kasaba sayısı 415'den 463'e çıktı. Son ilan edilen kasabalarda da kümes hayvanlarının en kısa zamanda itlaf edilmesi bekleniyor.  AA
 
Etiketler: fransa, kuş gribi tehlikesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER