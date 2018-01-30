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Buradasınız : » » Fransa'da kadınlar toplu taşımada güvende hissetmiyor

Fransa'da kadınlar toplu taşımada güvende hissetmiyor

Fransa'da yapılan araştırmaya göre, toplu taşıma araçlarını kullanan her iki kadından biri seyahati süresince kendini güvende hissetmiyor.

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Fransada kadınlar toplu taşımada güvende hissetmiyor

Fransa küçük suçlarla mücadele gözlemevi ONDRP tarafından yayımlanan raporda, ülkedeki toplu taşıma araçlarında yaşanan fiziki ve sözlü şiddet olayları ele alındı.

Rapora göre, ülkede toplu taşıma araçları kullananların yüzde 45'i seyahatleri boyunca kendini güvende hissetmiyor. Bu oran kadınlarda yüzde 51'e çıkarken, erkeklerde ise yüzde 38'de kalıyor.

Güvenlik kaygısı nedeniyle vatandaşların yüzde 15'i bazı günlerde veya bazı saatlerde yola çıkmamayı, yüzde 7'si seyahat ettiği toplu taşıma aracını değiştirmeyi ve yüzde 6'sı da kullandığı toplu taşıma hattını değiştirmeyi tercih ediyor.

Bunun yanında rapora göre, toplu taşıma araçlarında kadınlar erkeklere göre daha az fiziki saldırılara maruz kalıyor. Ancak raporda, toplu taşıma araçlarındaki şiddet olaylarının resmi rakamların çok daha üzerinde olduğu belirtiliyor.

ONDRP, Aralık ayında yayımladığı bir raporda, Fransa genelinde toplu taşıma araçlarında 2014 ve 2015 yıllarında ortalama 267 bin kişinin cinsel saldırıya maruz kaldığına işaret etmiş, bunların yüzde 85'inin kadınlar olduğu kaydedilmişti.

Raporda, tüm saldırıların şikayet konusu olmadığına değinilerek toplu taşıma araçlarında cinsel saldırı olaylarına dair rakamların çok daha fazla olduğunun tahmin edildiğinin altı çizilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Toplu taşıma, fransa
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