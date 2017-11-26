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Fransa'da ırkçıların gösterisi yasaklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir örgütün düzenleyeceğini ilan ettiği ırkçı ve İslam karşıtı gösterinin Valilikçe yasaklanması sonrası çıkan olaylarda 15 kişinin gözaltına alındı.

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Fransada ırkçıların gösterisi yasaklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte düzenlenmesi planlanan ırkçı ve İslam karşıtı gösterinin Valilikçe yasaklanması ve itiraz başvurusunun reddedilmesi sonucu birçok bölgede çıkan olaylarda 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Generation Identitaire isimli ırkçı ve İslam karşıtı örgüt, "İslam'a karşı Avrupa'yı savunalım" sloganıyla ülkenin çok sayıda kentinde kampanyalar başlatmış ve başkent Paris'te büyük bir gösterinin yapılacağını duyurmuştu.

Gösterinin yasaklanmasına rağmen Paris'in çok sayıda bölgesinde toplanan "beyaz ırk" ve "Avrupalı üstünlüğünü" savunan gruplar, sloganlar atarak polisle karşı karşıya geldi.

Grubun bir bölümü, 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya sahne olan Bataclan konser salonunun önünde İslam ve yabancı karşıtı sloganlar attı.

Bir başka grup ise Eyfel kulesi yakınlarındaki La Motte-Piquet-Grenelle metro durağında toplandı. Buradaki grup, polisin müdahalesi ile dağıtıldı.

Etiketler: fransa, Paris
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