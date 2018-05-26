Fransa'da 'insan seli' gösterileri başladı

Başta Paris olmak üzere 80 kentte siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve çeşitli kuruluşlar gösteri ve yürüyüş düzenliyor.

Aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve Solidaires gibi kuruluşların çağrısıyla düzenlenen yürüyüş ve gösteriler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet politikalarını hedef alıyor.

İlki bugün düzenlenen gösteri ve eylemlere geniş katılım bekleniyor.

Ülkede yaklaşık 3 aydır süren grev ve gösterilerle ilgili dün bir açıklama yapan Macron, "Ülkeyi işleyemez hale getirmek isteyenler başarılı olamayacak, hiçbir şey beni durduramayacak ve sükunet tesis edilecek" ifadelerini kullanarak, hükümetin proje ve reformlarının olduğu gibi yürürlüğe konulacağını söylemişti.

CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un, "Gerçek hayatta neler olduğunu görmek için zaman zaman sarayının penceresinden sokağa bakması gerektiğini" söyledi.

Gösteri ve yürüyüş çağrılarının ardındaki isim LFI lideri Jean-Luc Melenchon, Liberation gazetesine verdiği röportajda, "Fransa'da artık yeni bir döneme girildiğini ve ülkenin kaynama aşamasında olduğunu" söyleyerek, Macron'un, Fransız halkının sesini duymak istemediğini, artık sesini duyurmak isteyen herkesin bir insan seli oluşturarak sokaklara çıkacağını belirtti.

Fransa'da demiryolu, enerji, eğitim, sağlık, temizlik, kamu, ulaşım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere çok sayıda sektörde grev ve gösteriler devam ediyor.

Hükümetin reform planına karşı çıkan sendikalar, kemer sıkma politikalarından vazgeçilmesi, alım gücünün artırılması ve işten atılmalara son verilmesini talebinde bulunuyor.

Kaynak: Reuters, AFP, AA