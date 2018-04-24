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Fransa'da iltica yasası sertleştiriliyor

Fransa'da tartışmalara yol açan yeni iltica ve göç yasa tasarısı, Ulusal Meclis'te kabul edildi. Yeni düzenlemeyle ilticaya dair yasal düzenlemeler sertleştiriliyor.

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Fransada iltica yasası sertleştiriliyor

Fransa'da tartışma yaratan yeni iltica ve göç yasa tasarısı Ulusal Meclis'te Pazar akşamı yapılan oylamayla kabul edildi. Yaklaşık 61 saat süren tartışmanın ardından yapılan oylamada, 228 milletvekili lehte oy kullandı. 139 milletvekilinin ret oyu verdiği oylamada, 24 milletvekili de çekimser kaldı.

İltica başvuru süresi kısalıyor

Yeni düzenlemeyle Fransa'ya giden sığınmacıların iltica başvurularını 120 yerine 90 gün içinde yapması şart koşuluyor. Bunun yanı sıra, başvuruların 11 ay yerine en geç 6 ay içinde değerlendirilerek sonuca ulaştırılması öngörülüyor. İltica başvuruları reddedilenlerin itiraz için yapacakları başvuru süresi de kısaltılıyor.

Yeni düzenlemeyle ayrıca sınır dışı edileceklerin gözaltında tutulma süresi 45 günden 90 güne çıkarılıyor. Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapanlar için ise bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

"Hiçbir şey bir çocuğu kilitlemeyi haklı çıkarmaz"

Yasa tasarısı Fransa'da tepkilere yol açtı. Sivil toplum kuruluşları, yeni yasal düzenlemeyi iltica hakkını zayıflattığı gerekçesiyle eleştirdi.

Muhalefet partileri ise farklı gerekçelerle yasaya karşı çıktı. Sol eğilimli siyasetçiler yasayı "insanlık dışı" olarak nitelendirdi. Sosyalis Parti Milletvekili Herve Saulignac yasayla ilgili, "Hiçbir şey bir çocuğu kilitlemeyi haklı çıkarmaz" dedi. 

Geçtiğimiz yıl Fransa'ya 100 bin sığınma başvurusu yapıldı. Pek çok Afrikalı ve Güney Asyalı, konaklama sıkıntısı nedeniyle Paris sokaklarında uyuyor ya da kamyonlarla İngiltere'ye gitmek istiyor.

Kaynak: AFP

Etiketler: iltica yasası, fransa
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