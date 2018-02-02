Fransa'da iki helikopter çarpıştı: 5 ölü

Fransa'da sabahın erken saatlerinde Carces gölü yakınlarında Fransız ordusuna ait iki helikopter sebebi bilinmeyen bir şekilde çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edilirken Le Parisien gazetesi, helikopterlerde 6 kişinin olduğunu iddia etti. Gazete, altıncı kişinin bulunması için ekiplerin seferber edildiğini yazdı.

Kaza yerinin turistik Saint-Tropez kentine 50 kilometre mesafede bulunduğu belirtilirken, bölge valiliği, helikopterlerin Fransız Kara Kuvvetleri'nin havacılık okuluna ait olduğunu açıkladı.

Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly kaza bölgesine hareket etti.

Kaynak: AA