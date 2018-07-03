Fransa'da iç güvenlik alarm veriyor

Fransız Parlamentosunun üst kanadı Senato üyesi François Grosdidier ve Michel Boutant tarafından hazırlanan "Fransız Güvenlik Güçlerinin Durumu" başlıklı rapor yayımlandı.

Raporda, "Fransa'da iç güvenliği sağlayan polis ve jandarmanın gerçek bir kriz durumunda olduğu ve bu durumun ülke güvenliğini tehlikeye attığı" belirtildi.

Güvenlik güçlerinin aşırı ve düzensiz çalışma yükü nedeniyle pes etme noktasına geldiği, polis ve jandarma görevlileri arasında intihar oranının oldukça yüksek olduğunun altı çizilen raporda, Senatör Grosdidier'in, "Durum beklenenden daha kötü." ifadelerine yer verildi.

Raporda, Fransız polisi ve jandarma teşkilatında idari reformun dışında teşkilatlanma açısından da değişikliklerin yapılması gerektiği görüşünü paylaşan Grosdidier, "Sosyal patlamaya dikkat." uyarısında bulundu.

Güvenlik teşkilatında reform amacıyla 32 maddelik değişiklik ve tavsiye önerisinde bulunulan rapora siyasilerden destek gelirken, hükümetin 5 yıl içinde 10 bin istihdam sağlaması ve teşkilat bütçesinin artırılması gibi önlemlerin yetersiz olduğu belirtiliyor.

Fransa'da 2015'te meydana gelen terör saldırıları sonrasında polis ve jandarmanın yoğun çalışma koşullarına zorlandığı ve çok sayıda güvenlik görevlisinin yasal sürelerin üstünde mesai yaptığı belirlenmişti.

Kaynak: AA