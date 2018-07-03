  • 03 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.674
    EURO 5.452
  • BIST 96588.2
    ALTIN 188.241
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa'da hastane çatısında grev

Fransa'da hastane çatısında grev

Fransa Le Havre şehrinde sağlık sistemi ve çalışma koşullarını protesto eden çalışanların grevi hastane çatısında devam ediyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransada hastane çatısında grev

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Le Havre kentindeki Pierre-Janet Psikiyatri hastanesinde çalışan 7 hasta bakıcı ve hemşirenin 16 Haziran'da başlattığı ve 26 Haziran'da hastane çatısına taşıdığı grev sürüyor.

Yerel Paris Normandie gazetesi, 28 Haziran'da düzenlenen protesto gösterisi sonrası çok sayıda kişinin, hastane çalışanlarına destek amacıyla Belediye Meclisi ve Bölge Konseyi toplantılarını bastığını yazdı.

Başbakan Edouard Philippe'in bu göreve gelmeden önce belediye başkanı olarak görev yaptığı Le Havre'daki hastanenin durumunun içler acısı olduğunu belirten çalışanlar, "5 kişiye hizmet verebilecek odalarda 15 kişinin tedavisinin sürdüğünü, hastaların kanepelerde ve sandalyelerde yatırıldığını" aktardı.

Fransa'da aynı bölgede bulunan Rouvray Devlet Hastanesi çalışanları da 2 ay süren açlık grevi sonrasında taleplerine hastane yönetiminin tepkisiz kalması üzerine hastane binasını işgal etmişti.

Kaynak: AA, AFP

Etiketler: fransa, hastane, grev
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER