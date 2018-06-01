Fransa'da hastane çalışanları, yönetim binasını işgal etti

Fransa'da yerel 76actu gazetesinde yer alan habere göre, yaklaşık 2 aydır grevde olan hastane çalışanlarının bir kısmı, 10 gün önce açlık grevine başladı.

Haberde, hastanede aşırı yoğunluk ve kaynak yetersizliği nedeniyle hastaların yerlerde, bekleme salonlarında veya sandalye üzerinde uyuduğu, çocuk hastaların yetişkinlere ait bölümlerde kabul edildiği belirtilerek, çalışanların aşırı iş yüküne dikkati çekmek amacıyla grev kararı aldığı açıklandı.

Daha çok ruhsal hastalıklara yönelik tedavi hizmetleri ile ön plana çıkan hastanenin bölgedeki tüm taleplere cevap verdiği belirtilen haberde, çalışanların yaklaşık 200 kişilik bir istihdam ve ergenlik çağındaki hastalara yönelik bir bölüm açılması talebinde bulunduğu vurgulandı.

Greve giden çalışanlardan bazıları, yetkililerin ilgisizliği nedeniyle 22 Mayıs'tan bu yana açlık grevine başla. Dün itibarıyla açlık grevindeki çalışanlar ve destek veren çok sayıda kişi, hastane yönetiminin binasını işgal etti.

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'e yönelik tepki içeren pankartlar ve sloganlar eşliğinde binayı işgal eden yaklaşık 200 kişinin geceyi burada geçirecekleri açıklandı. Sabah saatlerinde polisin tahliye operasyonu düzenlemesi beklenirken, bazı milletvekilleri ve siyasiler de grev yapanlara destek mesajları verdi.

Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) Milletvekili Caroline Fiat, "Ölün, acı çekin, kılımı kıpırdatmayacağım. Bu insanlara (yetkililer tarafından) denilen tam da budur. Onurlu bir şekilde çalışmak isteyen bu insanların kendilerini tehlikeli bir duruma atmaktan başka çaresi yok" mesajını paylaştı.

Fransa'da son dönemde sağlık sistemi ve hastanelerin durumundaki kötüye gidiş nedeniyle sık sık grevler yapılıyor. Ülkede çok sayıda hastane, geçen ay acil servis ve hasta kabul merkezlerini kapatarak gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: AA