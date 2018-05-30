Fransa'da greve polisler de katıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te 13. bölge emniyet müdürlüğü binasının önünde toplanan yüzden fazla polis memuru, gösteri düzenledi.

Cumhurbaşkanı Macron ve hükümetin politikalarını eleştiren polisler, çalışma şartlarının ağırlığı ve maddi sorunlar nedeniyle "Yeter artık." deme noktasına geldiklerini söyledi.

Polisler, çalışma saatlerinin fazlalığından ve son dakika görevlerinin bıktırıcı hale geldiğinden yakınarak, çok geç saatlere kadar çalıştıklarını ve bu nedenle aile veya özel hayatlarının kalmadığını dile getirdi.

Yeni güvenlik görevlisi istihdamı için kadro açılması çağrısında da bulunan polislerden üçü, pijama ile bina önüne yerleştirilen bir yatağa girerek hükümeti protesto etti.

Fransa'da Macron ve hükümetin uygulamalarına tepki amacıyla çok sayıda sektör çalışanı yaklaşık 3 aydır grev ve gösteri düzenliyor.

Kaynak: AA