Fransa'da gösterilere 500 bin kişi katıldı

France Info'da yer alan haberde, demiryolu sektörü ve kamu çalışanlarının başı çektiği gösterilerin öğle saatlerinde başladığı ve havanın kararmasıyla sona erdiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a destek azalıyor

Fransa'daki protestolara polisten sert müdahale

Hükümetin reform projeleri ve kemer sıkmaya yönelik çalışmalarını protesto için ülke genelinde yaklaşık 500 bin kişinin sokağa çıktığı ifade edildi.

Gösterilerin 180 ayrı noktada düzenlendiği, Paris ve Nantes kentlerindeki gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığı bildirildi.

Başkent Paris'te Doğu Tren Garı'ndan Bastille Meydanı'na doğru yürüyen 35 bin demiryolu çalışanı, Nation Meydanı'nda toplanarak Bastille'e yürüyen 14 bin kamu çalışanıyla birleşti. Demiryolu çalışanlarının yürüyüşünde çıkan şiddet olayları nedeniyle polisin tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandığı, göstericilerin bir aracı yakarak çok sayıda işyerine zarar verdiği kaydedildi.

Ülkenin kuzeybatısında bulunan Nantes şehrinde de benzer sahnelerin yaşandığı, valilik binasına tehlikeli madde ve boya fırlatan göstericilere güvenlik güçlerinin gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği belirtildi.

Fransa'da "Kara Perşembe" olarak adlandırılan gösteri ve grevler dalgasına demiryolu çalışanları, emekliler, öğretmenler, hastane, belediye ve havalimanı çalışanları ve ilgili sendikaların çağrılarına destek veren kişiler katıldı. Ülkede şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın sağlandığı tren ve metro hatlarında grev ve gösteriler nedeniyle büyük aksaklıklar yaşanırken, çok sayıda lise ve üniversitede de eğitimin kesintiye uğradığı açıklandı.

Hükümetin demiryolu çalışanlarının statüleri hakkındaki reform planı ve bu planın kararname ile yürürlüğe konulacağının açıklanmasına tepki gösteren demiryolu çalışanları, daha önce 3 Nisan'da başlayacak ve 36 gün sürecek grev kararı aldıklarını duyurmuştu.

Kamu çalışanları ise hükümetten, tasarruf tedbirleri çerçevesinde 120 bin kamu çalışanının işten çıkarılması gibi çok sayıda değişiklik öngören eylem planının rafa kaldırılmasını talep etmişti.

Fransa'da öğrencilerden grevlere destek

Le Figaro gazetesi, öğrencilerin, demiryolu, havayolu ve kamu çalışanları ile emeklilerin çağrısıyla düzenlenen ve yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı gösterilere destek verdiğini yazdı.

Haberde, başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte lise ve üniversite öğrencilerinin gösterileri desteklediği, Paris'te 13 lisede derslerin yapılamadığı kaydedildi.

İnşaat ve yol tamir malzemelerinden oluşturulan barikatlarla okullara giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtilen haberde, bir öğrencinin, "Durum tıpkı 1968 gibi. Kimse gidişattan memnun değil. 68 olayları da öğrenciler tarafından başlatıldı." ifadesine yer verildi.

Ülkenin bir çok kentinde gösterilere katılan öğrenciler, hükümetin liseyi bitirme ve üniversiteye giriş konularında getirdiği değişiklikleri protesto için tüm öğrencilere sokaklara çıkma çağrısında bulundu.

Üniversiteler kapandı

Grev ve gösteriler nedeniyle Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nin başkentin farklı bölgelerindeki 4, Lyon Üniversitesi'nde de Berges du Rhone kampüsünün kapatıldığı üniversite yönetimleri tarafından duyuruldu.

Montpellier Paul-Valery ve Toulouse Jean-Jaures üniversitelerinde eğitime pazartesi gününe kadar ara verildiği, Lille şehrinde ise girişlerin bariyerler ve çöp konteynerleri ile kapatılması sonucu Lille Siyasal Bilimler Üniversitesi'nin tamamen bloke edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA