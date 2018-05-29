  • 29 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.542
    EURO 5.249
  • BIST 105113.38
    ALTIN 190.22
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa'da gösteriler sürüyor

Fransa'da gösteriler sürüyor

Fransa'da sular durulmuyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarını protesto eden göstericilere, polisin sert müdahalesi sürüyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransada gösteriler sürüyor

Fransa'da demiryolu, enerji, eğitim, sağlık, temizlik, kamu, ulaşım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere çok sayıda sektörde grev ve gösteriler devam ediyor. Hükümetin reform planına karşı çıkan sendikalar, kemer sıkma politikalarından vazgeçilmesi, alım gücünün artırılması ve işten atılmalara son verilmesini talep ediyor.

150'den fazla kentte düzenlenen gösterilerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikaları protesto ediliyor.

Her beş günün ikisinde iş bırakma eylemine giden demiryolu çalışanlarının grevi trafiği de felç ediyor.

Çalışanlar, geçen ay başlattıkları grev modelini Haziran ayı sonuna kadar sürdürmeyi planlıyor.

Başkent Paris'te çıkan olaylar sonrası 79 kişi gözaltına alınmış, 1'i ağır 7 polis yaralanmıştı. 

Hükümetin reform ve kemer sıkma politikalarına karşı yaklaşık 3 aydır sürdürülen grev ve gösterilerle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, "Ülkeyi işlemez hale getirmek isteyenler başarılı olamayacak, hiçbir şey beni durduramayacak ve sükunet tesis edilecek" ifadelerini kullanarak, hükümetin proje ve reformlarının olduğu gibi yürürlüğe konulacağını söylemişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: protesto, Macron, fransa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER