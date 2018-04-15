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Buradasınız : » » Fransa'da göstericilerle polis arasında çatışma

Fransa'da göstericilerle polis arasında çatışma

Fransa’da hükümet karşıtı protestolarda göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Polis 51 göstericiyi gözaltına aldı. Göstericiler banka şubelerine ve mağazalara zarar verdi.

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Fransada göstericilerle polis arasında çatışma

Fransa’da hükümet karşıtı gösterilerde göçmenlere destek amacı ile toplanan protestoculara polis müdahale etti. Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Yaşanan olaylarda 51 kişi gözaltına alındı. Polisin, sorgusu yapılan göstericilerden bazılarını serbest bırakırken 17 kişiyi gözaltında tuttuğu belirtildi. 

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gösteriler sonrası olay yerinden uzaklaşan protestocular çevredeki banka şubelerine, emlak ofislerine, sigorta şirketleri ile telefon satışı yapan bazı mağazalara saldırdı. Gösterilerden sonra yapılan açıklamalarda, göstericilerin maddi olarak çok büyük bir zarara yol açtığı kaydedildi.  

Onbinler sokağa çıktı

Ülkede grev devam ederken, farklı gruplar da farklı isteklerle bir çok protesto gösterisi düzenledi. On binlerce kişi talepleri için sokağa çıktı, Nantes'ta göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.

Havaalanı arazisini işgal eden çevrecilere destek olmak için düzenlenen Nantes kentindeki gösteri, çatışmaya dönüştü. Polis ile göstericiler karşı karşıya geldi. Polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Kaynak: İHA

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