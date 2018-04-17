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Fransa'da göstericilerle polis arasında çatışma: 18 gözaltı

Fransa'nın Toulouse kentinde bir kişinin cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesini protesto eden göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 18 kişi gözaltına alındı.

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Fransada göstericilerle polis arasında çatışma: 18 gözaltı

Fransa'nın özellikle Mirail, Bellefontaine ve Reynerie mahallelerinde polis ve göstericiler arasında çatışmalar çıktı.

Çatışmalar sırasında göstericilerin attığı taşlar nedeniyle çok sayıda iş yeri ve bina ile bir polis karakolunda hasar meydana geldi, yaklaşık 30 araç ve çöp konteyneri de ateşe verildi.

Göstericiler, intihar ettiği açıklanan 27 yaşındaki tutuklunun gardiyanlar tarafından öldürüldüğünü ileri sürüyor.

Kentte güvenlik önlemleri artırıldı.

Bu arada Valilik, Toulouse ve çevresindeki akaryakıt istasyonlarında göstericilerin yangın çıkarmasını önlemek amacıyla araç kullanımı dışında benzin satışının yasaklandığını açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa protestolar, fransa
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