Fransa'da gençlik kampına yıldırım düştü: 11 yaralı

Fransa'nın batısında bulunan Vienne bölgesindeki bir gençlik kampına yıldırım düşmesi sonucu 10 öğrenci ve 1 öğretmenin yaralandığı belirtildi.

Vienne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lathus-Saint-Remy kasabası yakınlarında, 13-16 yaşlarındaki 16 öğrencinin bulunduğu yaz kampına yıldırım düştü.

Olayda biri ağır olmak üzere 10 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.

Kampın bulunduğu Lathus-Saint-Remy kasabası Belediye Başkanı Jacques Campain, BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, yıldırımın kampın elektrik tesisatının bulunduğu bölüme isabet ettiğini kaydetti.