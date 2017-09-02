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Fransa'da geçen yıl 109 kadın öldürüldü

Fransa'da geçen yıl 109 kadının aile içi şiddet sonucu öldürüldüğü bildirildi.

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Fransada geçen yıl 109 kadın öldürüldü

Fransa'da geçen yıl 109 kadının aile içi şiddet sonucu öldürüldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı araştırmaya göre, geçen yıl toplam 138 kişi eşinin veya resmi olarak birlikte yaşadığı kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Öldürülenlerin 109'unun kadın, 29'unun erkek olduğu belirtilen araştırmada, 9 çocuğun da annesi veya babasıyla beraber öldürüldüğü bildirildi.

Aile içi şiddet Fransa'da geçen yıl işlenen toplam cinayetlerin yüzde 15,49'unu oluşturdu.

Fransa'da 2015 'te 115 kadın aile içi şiddet sonucu yaşamını yitirmişti.

Etiketler: fransa, şiddet, aile içi şiddet, cinayet
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