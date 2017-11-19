  • 19 KASIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.878
    EURO 4.575
  • BIST 106239.46
    ALTIN 161.144
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa'da gece yarısı polis cinneti

Fransa'da gece yarısı polis cinneti

Fransa'nın başkenti Paris'te dün gece yarısı bir polis memuru 3 kişiyi öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransada gece yarısı polis cinneti

Fransa'nın başkenti Paris'in Sarcelles banliyösünde bir polis memuru, kayınpederi ve komşuları olduğu belirtilen 3 kişiyi öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi.

Olay Paris'in kuzeyinde bulunan Sarcelles banliyösünde gece yarısına doğru meydana geldi.

Le Parisien gazetesi, polis memurunun beylik silahıyla önce kayınpederi ve kayınvalidesine ateş açtığını, daha sonra ise kendisine engel olmak isteyen komşularına yöneldiğini yazdı.

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri, evin içerisinde kayınpederin cansız bedenine rastlarken, kayınvalidenin ağır yaralı olarak bulunduğu kaydedildi. Komşulardan birinin cesedinin araç içerisinde, diğerinin ise aracın yanı başında olduğu bilgisi verildi.

Paris Emniyetinde görevli polis memurunun, daha sonra aynı evin bahçesinde yaşamına son verdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayetin aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle işlendiği ileri sürülüyor.

Etiketler: fransa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER