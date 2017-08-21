  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Fransa'da "First Lady" statüsü tartışmaları

Fransa'da "First Lady" statüsü tartışmaları

Elysee Sarayı, Fransa'da cumhurbaşkanının eşinin resmi statü kazanarak kendisine bütçeden pay ayrılması tartışmalarına, yayınladığı "şeffaflık sözleşmesi" ile noktayı koydu.

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Fransada &quot;First Lady&quot; statüsü tartışmaları

Cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanının eşinin rolü, faaliyet konuları ve kendisine sunulacak ayrıcalıkların belirlendiği "Cumhurbaşkanının eşinin statüsüne dair şeffaflık sözleşmesi" kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, şeffaflık sözleşmesinin hukuki bir yaptırımının olmadığı, sadece Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde geçerli olacağı bildirildi.

Macron'un eşi Brigitte Macron'a "First Lady" maaşı verilmediği kaydedilen sözleşmede, kendisine özel bir bütçenin ayrılmadığı ve emrine bir sekreteryanın sunulmadığı, mevcut iki yardımcının ve koruma görevlilerinin Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirildiği belirtildi.

Geçen ay bir dernek, cumhurbaşkanı eşine resmi statü verilerek bütçeden ödenek ayrılmasını öngören çalışmalara karşı imza kampanyası başlatmış ve 200 binden fazla kişiden destek görmüştü.

Fransa'da cumhurbaşkanı eşinin statüsü hakkında herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim kampanyası döneminde cumhurbaşkanı eşinin temsildeki yasal statüsü hakkındaki belirsizliğin ortadan kaldırılacağını söylemiş, "Eğer seçilirsem bu konuda yasal çerçevenin belirlenmesi için çalışma yapılması talimatı vereceğim." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler: elysee sarayı, First Lady statüsü, fransa
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