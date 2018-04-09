Fransa'da eylemciler zorla tahliye ediliyor

Fransa'da yapılması planlanan havaalanı için tarım arazilerini kamulaştıran Fransa hükümetini protesto eden eylemciler, projenin iptali için bölgede çadır kurdu.

Projenin iptal edildiğini duyuran Fransa Başbakanı Edouard Philippe, gerektiğinde polis ve jandarmanın zor kullanarak eylemcileri tahliye edeceğini açıkladı.

Fransız polisi, bu sabah yerel saatle 06.00'da tahliye işlemine başladı.

Bölgede çadır kuran eylemciler, bölgeden ayrılmayı reddederek polisle çatıştı.

Fransa'da halk, haftalardır hükümetin yaptırımlarını protesto ediyor.

Demir ve hava yolu işçilerinin başlattığı eylem, üniversitelere de sıçramış durumda. Fransa'da hayat felç oldu.

Kaynak: Reuters