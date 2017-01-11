  • 11 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.856
    EURO 4.072
  • BIST 76878.97
    ALTIN 147.534
Buradasınız : » » Fransa’da drone uçuşlarına sınırlamanın alanı genişletildi

Fransa’da drone uçuşlarına sınırlamanın alanı genişletildi

Fransa’da başta Paris olmak üzere drone uçuşlarına getirilen kısıtlamanın alanı genişletildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Fransada drone uçuşlarına sınırlamanın alanı genişletildi

Ulusal Sivil Havacılık İdaresi ve Ulusal Coğrafya Danışma Enstitüsü, Fransa genelinde uçuşa yasak bölgelerin güncellenmiş haritasını yayınladı.

Yeni haritada, özellikle Paris’te drone uçuşlarına getirilen yasağın alanının yakın banliyölere kadar genişletildiği görülürken, ülkenin diğer kent, kasaba ve hatta köylerinde de yerleşim olan kesimlerde drone uçuşlarına yasak getirildi.

İnternette “Government Geoportal” adresinden ulaşılabilen haritaların tüm drone kullanıcıları tarafından incelenmesini isteyen yetkililer, olası ihlal durumunda mahkemeye sevk edilecek kişilerin, “uçuşa yasaklanan bölgeleri bilmiyordum” şeklindeki savunmalarının kesinlikle kabul edilmeyeceği uyarısında bulundu.

Fransız basını ise kısıtlamanın drone satışlarına önemli ölçüde darbe vuracağı görüşünde.

Terör saldırıları ile sarsılan Fransa’da, askeri bölgeler, havaalanları, nükleer tesislerin üzerinde ve gece karanlıkta drone uçurmak kesinlikle yasak. Ayrıca, insanların mahremiyet alanındaki evleri ve bahçeleri ile kişilerin drone ile çekilen görüntü ve fotoğraflarının izinsiz yayınlanması da yasak.

Etiketler: fransa, Paris, ulusal sivil havacılık idaresi, government geoportal, drone uçuşları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER