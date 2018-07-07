Fransa'da dördüncü kabus gecesi

Kentte dört gündür çok sayıda aracın ve kamuya ait binanın zarar gördüğü sokak çatışmaları hız kesmeden sürüyor.

Dün gece kentin dört bir yanında, düzinelerce araç yakıldı.

Nantes bölgesinden sorumlu yerel güvenlik yetkilileri, binaları ve araçları yakmak için kullanılan molotofkokteyllerinin üretimini durdurmak için kentteki petrol ve havai fişek satışının yasaklandığını açıkladı.

Şimdiye kadar 52 araba ve sekiz bina kullanılamaz hale geldi.

En az 18 kişi polis şiddeti sebebiyle hayatını kaybetti

Fransa'da göçmen ve Afrika kökenlilere yönelik polis şiddetini yeniden gündeme getiren olayın ardından sosyal medyadan polis şiddetine karşı protesto çağrıları yapılıyor.

Fransa'da geçen yıl en az 18 kişinin, polis şiddeti veya operasyonu sırasında vurularak öldürüldüğü ileri sürülüyor.

O polis memuru gözaltına alındı

Fransa Nantes Savcılığı, 22 yaşındaki göçmen genç Aboubakar Fofana'yı aracının içinde olduğu sırada ateş ederek öldüren polis memur hakkında "öldürmek istemeden bilinçli bir şekilde ateş açma" gerekçesiyle gözaltına aldı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters, AFP