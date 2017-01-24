Fransa'da devam eden hava kirliliği

Fransa'da 2 aydır devam eden hava kirliliği nedeniyle ülkede önlemler alınıyor.

Hava kirliliğini azatmak amacı ile Paris Valiliği , 2001 modelin altındaki motorlu taşıtların saat 05.30'dan gece yarısına kadar trafiğe çıkmasını yasakladı.

Paris'te başlatılan "crit'Air" adlı etiket taşıma kuralı sayesinde motorlu araçların kirliliğe yol açma seviyesi belirleniyor. Etiket numarası 1 ile 4 arasında olan araçlar trafiğe çıkabilecek. Etiketsiz yol çıkanlar ise 135 avro para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Toplu taşıma fiyatları düşürüldü

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yaptığı yazılı açıklamada, toplu ulaşım araçlarının kullanılması ve araçlarda birden fazla kişinin yolculuk yapmasını önerdi. Açıklamada ayrıca Paris ve çevresinde toplu taşıma bilet fiyatlarının düşürüldüğü duyuruldu.

Paris ve çevresinde hava kalitesini ölçen kuruluş Airparif'in yayımladığı son rapora göre, Paris bölgesindeki hava kirliği değeri metreküpte 85 mikrograma çıktı. Raporda motorlu araç trafiği ve bazı bölgelerde ısınma için odun kullanılmasının hava kirliliğinin artmasına neden olduğu belirtildi.

Paris'teki hava kirliliği 1 Aralık'ta son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak metreküpte 146 mikrograma ulaşmıştı. Avrupa Birliği'ndeki (AB) kentlerde kirlilik metreküpte 80 mikrograma ulaştığında hava kirliliği alarmı veriliyor. AB'de hava kirliliği konusunda halkın bilgilendirilmesi için belirlenen seviye ise metreküpte 50 mikrogram.