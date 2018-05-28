Fransa'da demiryolu çalışanları yine iş bıraktı

Fransa Ulusal Demiryolu İdaresi çalışanları grev dalgasının yeni ayağında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un reform paketini protesto için yine iş bıraktı.

Her beş günün ikisinde iş bırakma eylemine giden demiryolu çalışanlarının grevi trafiği de felç etti.

Çalışanlar, geçen ay başlattıkları grev modelini Haziran ayı sonuna kadar sürdürmeyi planlıyor.

Reform tasarısının Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor

Devletin tekelinde bulunan demiryolunun özelleştirilmesi Ulusal Meclis’te kabul edilmişti.

Bu hafta içinde Senato’da görüşülecek reform tasarısının en geç Temmuz ayı başında nihai olarak oylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Fransa'da grev dalgası

Fransa'da demiryolu, enerji, eğitim, sağlık, temizlik, kamu, ulaşım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere çok sayıda sektörde grev ve gösteriler devam ediyor.

Hükümetin reform planına karşı çıkan sendikalar, kemer sıkma politikalarından vazgeçilmesi, alım gücünün artırılması ve işten atılmalara son verilmesini talep ediyor.

Reformlar, özelleştirmelerle 120 bin memurun işten çıkarılması, hastalık izni, ücretlerin dondurulması, emekli ücretlerinin azaltılması ve vergisinin artırılmasını öngörüyor.

Karşı çıkanları “tembeller” diye nitelendiren Cumhurbaşkanı Macron için reform paketi güç gösterisine dönüşmüş durumda.

Kaynak: TRT Haber