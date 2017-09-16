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Fransa'da demir yollarında terör alarmı

Fransa'da Ulusal Polis Genel Müdürlüğü, trenlere olası saldırı konusunda yetkililere uyarıda bulundu.

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Fransada demir yollarında terör alarmı

Fransa'da Ulusal Polis Genel Müdürlüğünün, trenlere olası saldırı konusunda yetkililere uyarıda bulunduğu bildirildi.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Ulusal Polis Genel Müdürlüğünün ilgili birimlere eylül ayı başında gönderdiği gizli yazıda ülkede trenlere yönelik terör eylemleri olabileceği belirtildi.

Yazıda son dönemde teröristlerin, özellikle trenlerin raylarından çıkarılması, orman yangını ve gıda zehirlenmesi eylemleri yapılması konusunda cesaretlendirildiği bildirilerek, yetkililerin yapılabilecek bu tip eylemler konusunda dikkatli olması istendi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb da çeşitli defalar yaptığı açıklamalarda, ülkedeki güvenlik tehdidinin çok yüksek olduğunu bildirmişti.

Ülkede devam eden olağanüstü hal çerçevesinde güvenlik özellikle Sentinelle (Nöbetçi) operasyonu ile sağlanmaya çalışılıyor.

Sentinelle operasyonu, 7 Ocak 2015'te 12 kişinin öldüğü Paris'teki Charlie Hebdo saldırısının ardından başlatılmış ve bugüne kadar operasyona katılan güvenlik güçlerine karşı da saldırılar gerçekleşmişti.

Operasyonun teröristleri önlemede zayıf kalması kamuoyunda geniş şekilde tartışılıyor. AA

Etiketler: fransa, demir yolları, terör alarmı, Fransa Ulusal Polis Genel Müdürlüğü
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