  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Fransa'da DEAŞ'la bağlantılı 3 öğrenciye hapis cezası

Fransa'da, sosyla medya üzerinden bir DEAŞ üyesiyle mesajlaşan 14 ve 15 yaşlarında üç kolej öğrencisi, hapis cezasına çarptırıldı.

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Fransada DEAŞla bağlantılı 3 öğrenciye hapis cezası

Fransa'da terör örgütü DEAŞ üyesiyle, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden haberleştikleri ortaya çıkan 14 ve 15 yaşlarında üç kolej öğrencisi 6 ay ve 1,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Europe 1 radyosunda yer alan habere göre, Fransa'da DEAŞ propagandası yapan ve bu yılın başlarında Irak'ta öldürülen Rachid Kassim isimli teröristle Telegram üzerinde yazıştıkları belirlenen üç kolej öğrencisi hakkında karar verildi.

Haberde, Paris çocuk mahkemesinde görülen davada, yaklaşık bir yıl önce yakalanan ve cezaevine konulan üç gence uygulanan psikolojik takip ve tedavi programının ele alındığı belirtildi. İki gün süren sorgu ve yargılama sonrası kolej öğrencilerinden 2'sine 6 ay ve birine ise 1,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği ifade edildi.

Fransa'dan DEAŞ'e taraftar toplamak amacıyla sosyal medya üzerinden propaganda yapan Kassim ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle daha önce de 4 genç yakalanmıştı.

Fransa'daki çok sayıda terör saldırısında etkili olduğu düşünülen ve örgütün Fransa sorumluları arasında gösterilen Kassim'in, bu yılın başlarında Irak'ta öldürüldüğü açıklanmıştı.

Roanne Belediyesi'nde çalıştığı ve rap müzikle ilgilendiği açıklanan Kassim'in, Telegram üzerinde 300 kişiden oluşan bir grubu yönettiği ve burada DAEŞ propagandası yaptığı ortaya çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Telegram
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