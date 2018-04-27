Fransa'da DEAŞ’a bağış yapan 416 kişi tespit edildi

Paris'te terör olaylarının savcısı olarak bilinen savcı François Molins, Fransa’da DEAŞ terör örgütü militanlarının finansmanına katkıda bulunan 416 kişiyi tespit ettiklerini açıkladı.

Savcı Mollis bununla birlikte, bağış toplayan yüzlerce kişinin Türkiye ve Lübnan’da bulunduklarının yapılan incelemeler sonucu tespit edildiğini belirtti.

Fransız radyosu France Info’ya konuşan savcı Molins, Fransa’da 2015 yılı Ocak ayında başkent Paris'te yapılan Charlie Hebdo ve Hyper Cacher saldırılarını gerçekleştirebilmek için DEAŞ terör örgütü militanlarının 25 bin euroya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Savcı Molins, 13 Kasım 2015’te Paris’te 130 kişinin katledildiği saldırılar için ise 80 bin euro dolayında bir meblağ gerektiğini ve bunun da yine bağış yoluyla organize edildiğini belirtti.

Savcı Molins, kendisine bağlı olarak çalışan ekiplerin çoğunluğu Türkiye ve Lübnan’da bulunan 320 bağış toplayıcısı kişinin de yine aynı şekilde tespit edilmiş olduğunu anlattı.

Röportajda Molins’in, inanç ve insani amaçla kurulmuş bulunan dernekler aracılığıyla veya militanların aile yakınlarına yardım amacıyla para gönderilerek finansman sağlandığını ifade etti.

Kaynak: İHA