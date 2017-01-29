  • 29 OCAK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.87
    EURO 4.14
  • BIST 83827.39
    ALTIN 148.117
Buradasınız : » » Fransa'da cumhurbaşkanlığı için ön seçimlerin ikinci turu başladı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı için ön seçimlerin ikinci turu başladı

Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti'nin (PS) cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin ikinci turu için oy verme işlemleri başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransada cumhurbaşkanlığı için ön seçimlerin ikinci turu başladı

Bu sene yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesinde düzenlenen ön seçimin ikinci turunda eski Eğitim Bakanı Benoit Hamon ve eski Başbakan Manuel Valls yarışıyor.

Ülke genelindeki 7 bin 530 sandıkta yaklaşık 2 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Adaylardan Hamon, Paris'in güneybatısındaki banliyösü Trappes'da oy kullanırken, Valls ise Paris'in güneyinde bulunan seçim bölgesi Evry'de oy verdi.

Oy verme işlemi, yerel saatle 19.00'da sona erecek.

İlk turda yaklaşık 1,7 milyon kişi sandığa gitmişti. Hamon yüzde 36,03 oyla birinci olurken, Valls yüzde 31,48 oyla ikinci olmuştu. Adaylardan yüzde 17,52 oyla 3. olan Arnaud Montebourg, Hamon'a destek verdiğini açıklamıştı. AA

Etiketler: Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi, Manuel Valls
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER