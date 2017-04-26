Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur resmi sonuçları açıklandı

Fransa Anayasa Konseyi, cumhurbaşkanı seçimin ilk tur sonuçları ile ilgili İçişleri Bakanlığının iki önce paylaştığı verileri doğrulayarak resmi sonuçları açıkladı.

Anayasa Konseyinin açıklamasına göre, Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron yüzde 24,01 ile ilk sırayı alırken, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen yüzde 21,3'le ikinci oldu. Böylece, Macron ve Le Pen'in cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalması kesinleşti.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı François Fillon yüzde 20,01 ile üçüncülüğü alırken, aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon'a seçmenlerin yüzde 19,58'i destek verdi. İktidardaki Sosyalist Partinin adayı Benoit Hamon'un oy oranı ise yüzde 6,36'da kaldı.

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

Anayasa Konseyinin sonuçlarına göre, toplam 47 milyon 582 bin 183 seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 22,23 oldu. Konsey, ayrıca geçersiz oyların sayısının 659 bin 997 olduğunu açıkladı.

Resmi sonuçlara göre 11 adayın aldığı oylar ile oranları (yüzde) şöyle:

- Emmanuel Macron - 8.656.346 - 24,01

- Marine Le Pen - 7.678.491 - 21,30

- François Fillon - 7.212.995 - 20,01

- Jean-Luc Melenchon - 7.059.951 - 19.58

- Benoit Hamon 2.291.288 - 6,36

- Nicolas Dupont-Aignan - 1.695.000 - 4,70

- Jean Lassalle - 435.301 - 1,21

- Philippe Poutou - 394.505 - 1,09

- François Asselineau - 332.547 - 0,92

- Nathalie Arthaud - 232.384 - 0,64

- Jacques Cheminade - 65.586 - 0,18

İkinci turda kazanan aday, 14 Mayıs'a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande'dan görevi devralacak.