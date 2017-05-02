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Buradasınız : » » Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Le Pen 'kopyacı' çıktı

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Le Pen 'kopyacı' çıktı

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Le Pen'in bir konuşmasında seçimin birinci turunda elenen Fillon'un konuşmasını bire bir kullandığı ortaya çıktı.

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Fransada cumhurbaşkanı adayı Le Pen kopyacı çıktı

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in bir konuşmasında Cumhuriyetçiler Partisinin cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda elenen adayı François Fillon'un bir konuşmasını bire bir kopyaladığı ortaya çıktı.

Le Pen'in dün yaptığı mitingdeki konuşmasının bir bölümünün Fillon'un iki hafta önce yaptığı konuşmanın Fransa'nın Avrupa ve dünyadaki rolüne ilişkin bölümünden yaklaşık dört paragraf ile bire bir aynı cümleleri içerdiği görüldü.

Fillon'un konuşmasını bire bir kullandığı ortaya çıkan Le Pen'in yakın çalışma arkadaşları bunun bilinçli bir alıntılama olduğunu savunsa da sosyal medyada ve Fransa medyasında durum alay konusu oldu.

Pek çok televizyon kanalı konuyu ana haber bültenlerinde kullandı.

Seçimin birinci turunda yüzde 20'ye yakın oy alan Fillon, birinci turda kaybetmesinin ardından merkezde bir siyaset yürüttüğünü belirten Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'u desteklediğini bildirmişti.

Kamuoyu yoklamalarında Le Pen ile yarışacak olan Macron önde görünüyor.

Seçimin ikinci turu önümüzdeki pazar günü yapılacak.

Etiketler: fransa, Fransa cumhurbaşkanı seçimi, Marine Le Pen
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