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Fransa'da "çifte ajan" krizi

Fransız Dış İstihbarat Birimi DGSE'ye bağlı 4 çalışanın, Çin adına çalıştığı ortaya çıktı.

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Fransada &quot;çifte ajan&quot; krizi

Fransız İç İstihbarat Birimi DGSI, 4 dış istihbarat birimi DGSE çalışanının Çin lehine faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Çalışanlara 30 yıla kadar hapis cezası isteğiyle soruşturma açıldı. TMC kanalındaki Quotidien programında iddialar doğrulandı.

Bu kişilerin, Pekin yönetimi lehine Fransız istihbaratının çalışmaları hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanıldığından şüpheleniliyor.

Savunma Bakanlığı iddiaları doğruladı

Fransa Savunma Bakanlığı, iddiaları doğrulayarak, kişilerin ulusal savunma sırlarını açığa çıkarmak ve ihanet suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldığını duyurdu.

Bakanlık, bu kişilerden ikisinin şu anda emekli olan eski çalışan olduğu bilgisini paylaşırken, bu kişilerin ne zaman emekliye ayrıldığı ve "çifte ajanlık faaliyetlerinin" hangi yıllarda yürütüldüğüyle ilgili açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa, fransa ajan
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