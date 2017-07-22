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Buradasınız : » » Fransa'da camiye islamofobik saldırı

Fransa'da camiye islamofobik saldırı

Fransa'nın güneyindeki Pont-de-Beauvoisin kentinde, bir caminin kapısına domuz kafası asıldığı bildirildi.

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Fransada camiye islamofobik saldırı

Yerel Le Dauphine gazetesinin haberine göre, cemaat sabah namazı için camiye geldiği sırada kapıya asılı domuz kafası ile karşılaştı.

Cami derneğinin suç duyurusunda bulunacağı belirtilirken, emniyet yetkililerinin saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Daha önce de saldırıya uğrayan caminin duvarına 2014'te ırkçı yazılar yazılmıştı.

Fransa İslam Konseyine (CFCM) bağlı Fransa İslamofobiye Karşı Ulusal Gözlemevi (ONCI) ocak ayında yayımladığı raporda, ülkede 2016'da resmi kayıtlara geçmiş 182 Müslüman karşıtı saldırının yaşandığını açıklamıştı.

Etiketler: fransa, camiye islamofobik saldırı
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