  • 14 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.727
    EURO 3.965
  • BIST 81524.32
    ALTIN 143.486
Buradasınız : » » Fransa'da camiye çirkin saldırı: Domuz başı astılar

Fransa'da camiye çirkin saldırı: Domuz başı astılar

Dijon kenti yakınlarındaki Genlis kasabasında bir caminin önündeki demir parmaklıklara domuz kafası asıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Fransada camiye çirkin saldırı: Domuz başı astılar

Fransa'nın Dijon kenti yakınlarındaki Genlis kasabasında, yakında hizmete açılacak olan bir caminin önündeki demir parmaklıklara domuz kafası asıldığı bildirildi.

France Bleu radyosu, Dijon savcılığının bölgedeki Müslümanlara yönelik saldırı olarak nitelenen eylemle ilgili soruşturma başlatttığını duyurdu.

Fransız kanalı, savcılığın "ırkçı nefreti ve ayırımcılığı körüklemek" suçundan soruşturma açtığını ifade etti.

Genlis Belediye Başkanı Vincent Dancourts ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınadı ve "kasabadaki Müslüman toplumu ile dayanışma içinde olduğunu" belirtti.

Vincent Dancourt, "Dinle bağlantılı bir nefrete kasabamızda yer yok, burada herkes birbirine tamamen saygı ve uyum içinde yaşamalı." ifadesini kullandı.

Fransa'da ırkçılıkla mücadele derneği SOS yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

Genlis'deki Müslüman derneği bir süre önce ibadet yeri olarak kullanılmak üzere kendilerine tahsis edilen bu binayı teslim almıştı.

Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Merkezine göre, ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik saldırılar son yıllarda artıyor.

Ülkede çoğu Kuzey Afrikalı 5 milyona yakın Müslüman yaşıyor. 

Etiketler: İslamofobi, fransa cami, fransa, domuz başı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER