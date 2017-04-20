Fransa'da caddelerde 500 bin ton çöp birikti

Fransa'nın Nantes kentinde çöp toplayıcıları, çalışma şartlarına ilişkin yeni düzenlemeyi protesto etti.

Fransa'da çöp toplayıcılarının grevi, Marsilya'dan sonra ülkenin kuzeybatısında bulunan Nantes şehrine sıçradı.

Ekim ayında yürürlüğe girecek çalışma şartlarıyla ilgili düzenlemeyi protesto eden çöp toplayıcıları, şehrin önemli meydanları ve yollarını trafiğe kapattı.

Yaklaşık 60 kişi de belediye binasına yönelerek binanın girişine çöp bidonları ve torbaları bıraktı.

Bina girişinin kapatıldığı eyleme çevreden vatandaşların da destek verdiği görüldü.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, şehirde yaklaşık 500 bin ton çöpün biriktiği ve greve devam kararı alındığı belirtildi.

Yerel Ouest-France gazetesinin haberine göre de kentte bir haftadır çöpler toplanmıyor. Şehirde bulunan üç çöp toplama ve imha merkezi ile iki geri dönüşüm merkezinin çalışmadığı aktarılan haberde, belediyenin grevcilerle masaya oturmak için cuma akşamına kadar şehirdeki çöplerin kaldırılması şartının da reddedildiği kaydedildi.

Fransa'nın Marsilya şehrinde de mart ayı sonunda çöp toplama işçileri greve gitmiş, iki hafta süren grev nedeniyle şehirde çöp yığınları oluşmuştu.