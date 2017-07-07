Fransa'da bir polise teröre destekten soruşturma

Fransız basınında yer alan haberlerde, polis hakkında, bir yıldır Suriye'de bir terör örgütünün içinde olan kardeşine yardım ettiği, karakolda yetkisi olmayan bazı belgelere ulaştığı ve bazı sahte belgeler düzenlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Haberlerde, polisin, terör örgütü DEAŞ'ın görüşlerini desteklediği belirtilirken, polisin 27 Haziran'da gözaltına alınmasının ardından Fransız istihbaratının Kremlin-Bicetre karakolunda arama yaptığı kaydedildi.

Paris Savcılığının, polisi gözetim altında tuttuğu ve silah taşıma yasağı getirdiği bildirildi.

Fransız senatosunun nisan ayındaki "Radikalleşmenin Önlenmesi Yerel ve Bölgesel Otoriteler" başlıklı raporunda, mart ayı itibarıyla ülkede 17 bin 393 kişinin terörizm şüphesiyle "fiş S" olarak tabir edilen fişlemeyle izlendiği, bu kişilerin hepsinin sürekli gözetimde tutulmadığı, bazılarının zaman zaman kontrol edildiği belirtilmişti. Toplam 2 bin 46 Fransız'ın halihazırda Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine katıldığı bildirilen raporda, 249 Fransız vatandaşının da bu bölgelerde öldüğünün tahmin edildiği aktarılmıştı.