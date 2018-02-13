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Buradasınız : » » Fransa'da binlerce domuz jambonu toplatıldı

Fransa'da binlerce domuz jambonu toplatıldı

Fransa'da çok sayıda süpermarket zincirinde satılan dilimlenmiş domuz jambonunun ileri derecede listerya bakterisi ihtiva ettiğinin ortaya çıktı.

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Fransada binlerce domuz jambonu toplatıldı

Ulusal Tüketici Enstitüsünden yapılan açıklamada, Fransa çapında satışa sunulan binlerce domuz jambonunda, baş dönmesi ve ateş yükselmesi gibi belirtileri olan listerya bakterisinin tespit edildiği kaydedildi.

Carrefour ve Grand Jury markaları başta olmak üzere, 15 ayrı referans ile satışa sunulan tüketime hazır ve dilimlenmiş domuz jambonu satışının çok sayıda süpermarket zinciri tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, kurum tarafından referans numaraları ve marka isimleri yayınlanan bakterili jambonları satın alanların derhal iade etmesi istendi.

Açıklamada, virüs bulaştığı tespit edilen ürünlerin satışının iptal edildiği ve toplatıldığı ifade edildi.

Daha önce bebek maması ve et ürünlerinde sallmonella bakterisi tespit edilmişti

Fransa'da daha önce de bebek maması ve et ürünlerinde salmonella bakterisi tespit edilmiş ve 12 milyondan fazla kutu bebek maması ve süt tozunun bakterili ürün kapsamında olduğu belirtilmişti.

Lactalis isimli dünyanın en önemli süt ürünleri üreticisi şirketin Fransa'daki bir fabrikasında üretilen bakterili ürünlerin, 83 ülkeye satılmış olabileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa, domuz jambonu, jambon, listerya bakterisi
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