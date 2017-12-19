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Fransa'da bakanlıkları fareler bastı

Fransa'da aralarında dışişleri ve içişleri bakanlıklarının da bulunduğu çok sayıda kamu binası farelerin istilasına uğradı.

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Fransada bakanlıkları fareler bastı

Başkent Paris'teki fare istilası bakanlık binalarına da sıçradı.

İçişleri Bakanlığı'nda odalara fare kapanı ve zehir bırakıldı.

Kış mevsiminin gelmesiyle fareler binalara akın ederken, Dışişleri Bakanlığının bulunduğu tarihi binaya bu canlılar ile mücadele amacıyla iki kedi bırakıldı.

"Noe" ve "Nomi" isimli kedilerin tarihi binayı istiladan kurtarıp kurtaramayacağı merak konusu oldu.

Paris Belediyesi, farelerle mücadele için yıl başından beri bin 800 ilaçlama ve sağlık operasyonu yapıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa, fare, fare kapanı
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