Fransa'da aylardır grevlere neden olan tasarı yasalaştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti, reformla Ulusal Demiryolu İdaresi'nde (SNCF) değişiklikler getiriyor.

Üç aydır gösteri ve grevlere neden olan demiryolu reform tasarısı Senato'da onaylandı, 82 ret oyuna karşı 245 evet oyuyla yasalaştı.

Son 30 yılın en uzun grevi

Hükümet, Fransa Ulusal Demiryolu İdaresi ve sendika temsilcileriyle cuma günü bir araya gelecek. Görüşmelerde değişikliklerle ilgili bir yol haritası çizilecek.

Ulusal Meclis'te de 80'e karşı 452 oyla kabul edilmişti. Demiryolu çalışanlarının tasarıya tepki olarak 3 Nisan'da başlattıkları grev, son 30 yılın en uzun greviydi.

Çalışanların statüsüne son verilecek

Yeni yasa Fransa Ulusal Demiryolu İdaresi'nin rekabete açılması, bazı hatların özel sektöre devri, ayrıcalıklı demiryolu çalışanı statüsüne son verilmesini içeriyor.

Düzenlemenin 2020'den itibaren uygulamaya konulacak.

Sendikalar greve devam

Hükümet, SNCF ve sendika temsilcilerinin cuma günü bir araya gelerek değişikliklerle ilgili yol haritasını görüşmeleri bekleniyor.

Demiryolu çalışanlarını temsil eden sendikalar, 3 Nisan'dan beri haftada iki gün sürdürülen kademeli grevlere devam edecek.

Kaynak: AA, TRT Haber