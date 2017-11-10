Fransa'da araç yayaları ezdi: 3 yaralı

Fransa'nın Toulouse kentinin yakınlarındaki Blagnac banliyösünde bir lisenin önünde araç kaldırımdaki Çinli bir öğrenci grubunun arasına daldı.

Olayda 2'si ağır 3 Çinli öğrenci yaralandı. Aracın sürücüsü olay yerinde gözaltına alındı. 28 yaşındaki sürücünün ağır psikolojik sorunları olduğu açıklandı.

Fransa'nın güneyindeki Marsilya'nın Saint-Charles metro istasyonunda geçen ay bir saldırgan bıçakla iki kişiyi öldürmüş ve bölgede olağanüstü hal çerçevesinde Sentinelle (nöbetçi) operasyonunda görev yapan askerlerce vurularak öldürülmüştü.

Kaynak: TRT Haber/AA