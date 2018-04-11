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Buradasınız : » » Fransa'da 8 milyondan fazla kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Fransa'da 8 milyondan fazla kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, ülkede 3 milyonu çocuk 8 milyondan fazla kişinin yoksulluk sınırı altında hayat sürdürdüğünü söyledi.

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Fransada 8 milyondan fazla kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Fransa'da hakların savunucusu statüsüyle insan hakları, eşitlikler ve devlet-vatandaş ilişkileri hakkında anayasal yetkiye sahip Ombudsman Jacques  Toubon, France Inter radyosunun canlı yayınına katıldı.

Açıklanan yıllık raporla ilgili görüşlerini paylaşan Toubon, "Fransa'da 3 milyonu çocuk olmak üzere 8 milyondan fazla kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor" dedi. Toubon, bu çocukların eğitim haklarının yerine getirilemediğini belirtti.

Ülkede kamu hizmetlerine erişimin gittikçe zorlaştığının altını çizen Toubon, devletin hizmet ve vatandaşla iletişim kanallarının zayıfladığını, bu durumdan iki tarafın da olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Toubon, 2015'te ilan edilen ve sonbaharda kaldırılan OHAL uygulaması hakkında da bir belirsizlik dönemine girildiğini ve çerçevesi belirlenmemiş bir terörle mücadele uygulamasının başlatıldığını dile getirdi.

Geçen sene 100 bin göçmen ve sığınmacı başvurusu yapıldı

Ülkedeki göç ve sığınma yasasında yapılması planlanan değişikliklere de değinen Toubon, Fransa'ya geçen yıl 100 bin göçmen ve sığınmacı başvurusu yapıldığını, bunun 40 yıl önceki başvuru oranıyla aynı olduğunu söyledi.

Toubon, göçmen akını konusunun bir fenomen haline getirilmemesi gerektiğini kaydederek, bu durumun göçmen kabulü ve barınma şeklinde normal bir süreç olarak değerlendirilebileceğini savundu.

Fransa'ya 2017'de gelen 15 bine yakın sahipsiz çocuğun durumuna ilişkin de Toubon, bu çocukların yabancı olarak değil, öncelikle çocuk olarak görülmesi gerektiğini belirterek, yasa tasarısının endişeye neden olduğunu ve hükümetin küçük yaştaki sığınmacı çocuklara yönelik çalışmalarda yerel yönetimlerle iş birliğine gidilmesini tavsiye etti.

Kaynak: AA

Etiketler: yoksulluk, fransa
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