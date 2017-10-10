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Buradasınız : » » Fransa'da 5,4 milyon memurun grevi hayatı olumsuz etkiledi

Fransa'da 5,4 milyon memurun grevi hayatı olumsuz etkiledi

Fransa'da 9 memur sendikasının çağrısıyla 5,4 milyon memurun önemli bir bölümünün yaptığı grev ve eylemler, hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

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Fransada 5,4 milyon memurun grevi hayatı olumsuz etkiledi

Fransa'da hükümetin sosyal haklarını aşındırdığını savunan yaklaşık 5,4 milyon memurun önemli bir kısmının katıldığı ülke çapındaki grev ve protestolar, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Toplam 9 sendikanın çağrısıyla yapılan grevler ve 130 yürüyüşün bir kısmı öğle saatlerinde başladı. Grevler nedeniyle bazı kamu hizmetlerinde ve trafikte aksamalar yaşanıyor.

Özellikle metro ve havaalanı çalışanlarının greve önemli destek verdiği ve ülke genelindeki havaalanlarından uçuşların yüzde 30'unun iptal edildiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmenlerin yaklaşık yüzde 17,5'inin grevde olduğunu açıkladı. Ülkedeki bazı liselerde de öğrenciler okulların önüne barikatlar kurarak grevi destekliyor.

Yürüyüşlerin ise Nantes, Lyon, Lille ve Strazburg şehirlerinde öğle saatlerinde başladığı bildirilirken, Paris'teki geniş kapsamlı yürüyüşün TSİ 15.00'te başlaması öngörülüyor.

Hükümetin gelecek 5 yıl içinde 120 bin memuru işten çıkarma planını protesto eden memurlar, özellikle çalışma koşullarının ağırlaşmasından ve alım güçlerinin düşmesinden şikayetçi.

Ülkedeki olağanüstü hal nedeniyle polisler de çalışma koşullarının ağırlaştığı gerekçesiyle daha önce zaman zaman eylemler yapmıştı.

Hükümetin normal yasama sürecini kullanmadan kanun hükmünde kararname yoluyla yaptığı çalışma yasası değişikliğini protesto eden işçiler de geçen aylarda üç büyük eylem düzenlemişti.

Memurların ülke çapındaki eylem kararı en son 10 yıl önce alınmıştı.

Etiketler: fransa grev, grev, protesto
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