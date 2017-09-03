Fransa'da 460 hektar orman kül oldu

Fransa'nın güneyindeki Toulon şehri yakınlarında çıkan orman yangınında 460 hektar alan zarar gördü.

Var Bölgesi Valiliğinden yapılan açıklamada, dün gece başlayan ve gün boyunca süren yangında 2 ev ve pek çok aracın yandığı, bölgedeki tatil kamp alanlarının ise boşaltıldığı bildirildi.

İtfaiye personeli ve havadan yangın söndürme araçlarıyla kontrol altına alınan yangında 3 itfaiyecinin de yaralandığı aktarıldı.

Diğer taraftan toplam 460 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili Toulon Savcılığının soruşturma açtığı ifade edildi.

Fransa'nın güneyinde ve Korsika'da yazın başından bu yana çıkan yangınlar nedeniyle yaklaşık 10 bin hektar alan zarar görmüş, yangınlar esnasında yaralananlar olmuş ve bu bölgelerde yaşayan pek çok kişi tahliye edilmişti.

Avrupa'nın güneyindeki diğer ülkelerde de bu yaz sık sık orman yangınları yaşanmıştı.

Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, yaptığı bir açıklamada, Avrupa'da yangınlarla mücadele için yeni bir güç kurulmasını istemişti.