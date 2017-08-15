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Fransa'da 18 bin 500'den fazla kişi radikalleştiği iddiasıyla izleniyor

Terör eylemi düzenleme ihtimali bulunduğu düşünülen kişi sayısı son iki yılda yüzde 60 artış gösterdi.

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Fransada 18 bin 500den fazla kişi radikalleştiği iddiasıyla izleniyor

Fransa'da radikalleştiği iddiasıyla izlenenlerin sayısının 18 bin 500'ü geçtiği bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, radikalleşerek terör eylemi düzenleme ihtimali bulunduğu düşünülen kişi sayısının son iki yılda yüzde 60 artış gösterdiğini kaydetti.

Bu kapsamda Fiş S olarak tabir edilen program çerçevesinde 18 bin 500'den fazla kişinin takip edildiği bilgisini paylaşan Collomb, bu rakamın sürekli olarak arttığını vurguladı.

Collomb, ilgili kurumlarının değerlendirmesi ile listeye alınanların yanı sıra listeden çıkartılan kişiler olduğunu da ifade etti.

Daha önce de Suriye ve Irak'ta yabancı terörist savaşçı olarak bulunan 217 kişinin Fransa'ya geri döndüğü ve bunların bir kısmının gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Fransa'da, 7 Ocak 2015'te Charlie Hebdo saldırısıyla başlayan süreçte pek çok terör eylemi düzenlenmiş ve halen sürmekte olan olağanüstü hal ilan edilmişti.

Etiketler: fransa, terör eylemi
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